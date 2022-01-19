Убытки на миллионы: в Киеве разоблачили банду, ограбившую людей на торгах в криптовалюте

В Киеве разоблачили преступную группу, нанесшую ущерб около 3 млн грн из-за махинации под видом инвестирования в криптовалюту.

По данным следствия, начиная с 2021 года злоумышленники через интернет и социальные сети рекламировали свои услуги, гарантируя потенциальным клиентам получение сверхприбылей на рынке криптовалюты. Речь идет о покупке криптовалюты по выгодной цене и последующей продаже по цене выше закупочной.

Так, Подольская окружная прокуратура разоблачила и задержала участников преступной группы в составе семи человек, организовавших схему мошеннического завладения средствами граждан.

Отмечается, что мошенники предлагали услуги по реализации арбитража трафика, разновидности онлайн-бизнеса, суть которого заключается в покупке и последующей перепродаже ранее купленного трафика на более выгодных условиях.

Кроме этого, руководитель преступной группы ввел еще один вид мошенничества, заключавшийся во взыскании с инвесторов оплаты комиссии за будто бы последующий вывод заработанных денежных средств.

— Для создания показательного представления об успешности такого бизнеса злоумышленники арендовали офис в Киеве, создали в нем колл-центр и на созданных страницах в соцсети демонстрировали ролики, в которых рассказывали об успехах в работе с инвесторами, – сообщили в прокуратуре.

Таким образом, участники преступной группы под видом получения сверхприбылей привлекали средства доверчивых граждан. Минимальный взнос от клиентов составлял 11 тыс. гривен.

— Однако после получения денежных средств на электронные кошельки и банковские счета никакие услуги инвесторам/вкладчикам не предоставлялись, обманутых клиентов блокировали, а полученные от них деньги распределялись между членами группы, – говорится в сообщении.

По предварительным данным, злоумышленники обманули десятки граждан, в том числе иностранцев.

В ходе контроля за совершением преступления организатора схемы, 21-летнего жителя Киева, задержали во время встречи с инвестором, который передал злоумышленнику 400 тыс. гривен. В дальнейшем в порядке ст. 208 УПК РФ были задержаны и другие участники преступной группы.

Отмечается, что по результатам документирования и обысков у фигурантов изъяли документы, черновые записи, флэш-носители, мобильные телефоны, компьютерную технику и т.д.

В настоящее время организатору и шести его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании мер. Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие участники преступной схемы, а также граждане, пострадавшие от их противоправных действий.