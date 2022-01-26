В начале февраля линию соприкосновения на востоке Украины посетят министры иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии.

Об этом 25 января сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Он заверил, что эвакуация чешских дипломатов не планируется, однако посоветовал чешским гражданам возержаться от поездок в приграничные районы Украины.

Отмечается, что чешский министр хочет поехать на Донбасс, чтобы выразить свою поддержку Украине.

Поездка глав МИД Чехии, Австрии и Словакии состоится 7-8 февраля. По пути на восток Украины, на правительственном спецрейсе из Братиславы Ян Липавский заберет министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока и их коллегу из Австрии — Александра Шалленбергема.

Министр иностранных дел Чехии подчеркнул, что его страна по-прежнему верит в дипломатическое решение кризиса и поддерживает все дипломатические действия.

— Однако они не приносят успеха, и Россия продолжает наращивать свою активность. Ответ должен быть быстрым и решительным, — сказал министр.

Он добавил, что правительство Чехии готово поддержать экономические санкции против России и подтвердило свой план по передаче Украине боеприпасов.

— Это часть международных усилий по сдерживанию намеченной агрессии Российской Федерации, — заявил Ян Липавский.

Ранее глава оборонного ведомства Чехии Яна Черночова уже заявляла о передаче боеприпасов Украине.

25 января в минобороны Чехии заявили, что готовы оказать помощь Украине не только оружием, но и военными.

Военная помощь Украине со стороны стран Запада

Недавно американское издание Politico писало, что государственный департамент США разрешили трем союзникам по НАТО, а именно Латвии, Литве и Эстонии, отправить для Вооруженных сил Украины противотанковые ракеты и другое оружие американского производства.

После этого эстонские власти сообщили, что поставят Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin.

19 января в Украину из Великобритании прибыла партия противотанкового вооружения. Лондон передал Украине противотанковый переносной комплекс NLAW, который считается лучшим среди своего класса.

Источник: iDNES

Фото: Jan Lipavský