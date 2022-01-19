Столтенберг выразил решительную поддержку Украине перед угрозой со стороны России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил поддержку Киеву на фоне возможной угрозы от Российской Федерации.

Об этом Йенс Столтенберг написал на своей странице в социальной сети Twitter. По его словам, он выразил решительную поддержку Украине перед опасностью, которую может нести Россия.

– Поговорил с президентом Зеленским, чтобы выразить решительную поддержку Украине перед угрозой со стороны России.

Столтенберг подчеркнул, что союзники НАТО призывают Российскую Федерацию к немедленной деэскалации ситуации на границах Украины.

По мнению генерального секретаря НАТО, Североатлантический альянс готов к дальнейшему разговору с РФ, однако не пойдет на уступки по ключевым принципам.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что говорил со Столтенбергом. Стороны обсудили возможное участие Украины в саммите НАТО, запланированном на июнь 2022 года.

Глава государства подчеркнул, что они обсудили необходимые дипломатические усилия для дальнейшей стабильности и безопасности в Европе.