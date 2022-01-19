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Факты / Украина / Политика

Столтенберг выразил решительную поддержку Украине перед угрозой со стороны России

Юля Захарченко редактор ленты
Столтенберг выразил решительную поддержку Украине перед угрозой со стороны России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил поддержку Киеву на фоне возможной угрозы от Российской Федерации.

Об этом Йенс Столтенберг написал на своей странице в социальной сети Twitter. По его словам, он выразил решительную поддержку Украине перед опасностью, которую может нести Россия.

– Поговорил с президентом Зеленским, чтобы выразить решительную поддержку Украине перед угрозой со стороны России.

Столтенберг подчеркнул, что союзники НАТО призывают Российскую Федерацию к немедленной деэскалации ситуации на границах Украины.

По мнению генерального секретаря НАТО, Североатлантический альянс готов к дальнейшему разговору с РФ, однако не пойдет на уступки по ключевым принципам.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что говорил со Столтенбергом. Стороны обсудили возможное участие Украины в саммите НАТО, запланированном на июнь 2022 года.

Глава государства подчеркнул, что они обсудили необходимые дипломатические усилия для дальнейшей стабильности и безопасности в Европе.

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Фото: Офис президента

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