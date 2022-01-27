Официальный Бухарест объявил о желании расширить присутствие НАТО на территории Румынии из-за опасений российского вторжения в Украину.

Об этом вечером 26 января объявил президент страны Клаус Йоханнис.

– Усиление присутствия союзников на восточном фланге НАТО, в том числе в нашей стране, очень важно для региональной стабильности, а также безопасности Альянса, – заявил он.

Президент Королевства Румыния пообещал активно добиваться размещения дополнительных войск Альянса на территории страны.

Он также призвал НАТО и ЕС к единству и солидарности на фоне конфликта между Россией и Украиной.

– В спровоцированном Россией кризисе в сфере безопасности на карту поставлена ​​безопасность не только Украины или Европы, но и всего евроатлантического пространства, – подчеркнул румынский лидер.

Президент также подчеркнул, что Румыния готовится к приему беженцев на случай, если Россия откажется от пути дипломатии и начнет боевые действия.

Он отметил, что публично может объявить только о ряде принятых решений из-за деликатности ситуации.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ на России по поводу “гарантий безопасности”. Также стало известно, что НАТО тоже передали РФ подобный ответ.

В свою очередь генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО призывает вывести российские войска из трех стран – Украины, Молдовы и Грузии.

Источник: Antena 3