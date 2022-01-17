Украина и Германия продолжат диалог по разблокированию поставок оружия нашему государству для защиты его территориальной целостности.

Об этом рассказал сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Киеве.

– Мы знаем, где и какое оружие мы можем получить. Мы прекрасно знаем, как использовать его для защиты. Подчеркиваю – исключительно для защиты нашей территории, нашей земли. Мы над этим ежедневно работаем, и у нас очень неплохие результаты. И наш диалог с Германией по этому вопросу тоже продолжится, — подчеркнул Кулеба.

Он подтвердил, что обсуждал сегодня с Бербок вопрос поставки Украине оружия.

– Сегодня мы обсудили вопрос поставки вооружений в Украину из Германии. Я привел аргументы и позицию украинской стороны, – рассказал Кулеба.

В то же время, по словам министра, Украина стремится к тому, чтобы ситуация с российской агрессией разрешилась именно дипломатическим путем, и чтобы усилия по достижению результата в Нормандском формате были успешными.

Что известно о блокировании поставок оружия Украине

В декабре прошлого года немецкое издание Bild обнародовало информацию, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель заблокировала поставки вооружения Украине в 2021 году. Речь идет о поставках оружия в рамках НАТО. По информации журналистов, на сторону Германии встали и Нидерланды.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя публикацию, речь идет о поставках противодронных ружей и противоснайперских систем (то есть оборонного вооружения).

Дмитрий Кулеба уверял, что Украина и Германия могут решить эту проблему во время переговоров.

По состоянию на начало января 2022 года от Германии не поступали сигналы о разблокировании поставок оружия Украине.