Выплата при рождении ребенка вырастет до 50 тыс. грн — правительство

До 50 тыс. грн смогут получить родители новорожденных — правительство готовит проект закона, который предусматривает существенное увеличение государственной помощи для семей с детьми.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Что известно о повышении выплат до и после рождения ребенка

Инициатива является частью новой философии государства на всех этапах воспитания ребенка.

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– Мы не просто добавляем новые выплаты или меняем их механизм. Мы внедряем новую философию государственной поддержки – в центре внимания человек, его потребности и возможности, – подчеркнул глава правительства.

Согласно решению Кабмина, отныне единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 50 тыс. грн – это самый высокий показатель за последние годы.

Сейчас размер выплаты составляет 41 280 грн, сначала выдают 10,3 тыс. грн, а остальную сумму – по 860 грн в течение 36 месяцев.

Кроме того, женщины, которые родили ребенка, но не имеют трудового стажа, будут получать 7 тыс. грн ежемесячно. До этого роженицы получали менее одной тысячи.

Изменения планируют также внедрить и в ежемесячные выплаты на уход за ребенком до одного года. Точный размер денежной помощи будет установлен позже.

Молодые родители или опекуны новорожденных, как и раньше, смогут выбрать Пакунок малюка или денежную компенсацию. Например, в 2024 году на одного ребенка семья имела возможность получить 7 689 грн.

В ближайшее время Министерство социальной политики должно объявить об изменениях законопроекта, а также всех деталях процедуры подачи заявок.

Источник: Денис Шмыгаль

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