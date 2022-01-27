США предложили РФ договориться об ограничении ядерных вооружений – NYT

Ответ США на так называемые предложения России по безопасности начинается с общих принципов, в том числе о том, что НАТО не отменит свою политику открытых дверей, согласно которой любое государство, желающее присоединиться к Альянсу, может сделать это. Газета The New York Times опубликовала его краткое содержание со ссылкой на свои источники.

По их данным, в документах также четко указано, что РФ не будет иметь права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО.

– Но они открывают дверь для переговоров о взаимных ограничениях в отношении ядерных вооружений малой и средней дальности, включая возрождение Договора о ракетах средней и меньшей дальности, – говорится в публикации.

Кроме того, США и их союзники готовы говорить о взаимных правилах, чтобы ограничить размер и место проведения военных учений.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не обнародует ответ на предложения РФ по безопасности и рассчитывает на аналогичные шаги от Кремля.

Он объяснил, что это может негативно сказаться на дипломатии и результатах переговоров.

Блинкен подчеркнул, что все ответы США на российские предложения были скоординированы с союзниками и Украиной.