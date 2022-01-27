Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Видели, и возражений нет: Кулеба о письменном ответе США России

Валентина Летяк редактор ленты
Дмитро Кулеба

Украинская сторона не имеет возражений по поводу ответа США на предложения России по безопасности, который был передан Кремлю, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Об этом дипломат написал в Twitter.

– Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России. Возражений с украинской стороны нет. Важно, что США остаются в тесных контактах с Украиной до и после всех контактов с Россией. Без Украины нет решений по Украине. Золотое правило, – подчеркнул он.

26 января посол США в РФ Джон Салливан передал заместителю министра иностранных дел РФ Александру Грушко обещанный письменный ответ на предложения о гарантиях безопасности.

Американский дипломат привез в российский МИД документы в черной папке.

В конце декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров по безопасности с США и НАТО. Среди прочего, Кремль требует не расширять НАТО.

Фото: Правительственный портал

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка