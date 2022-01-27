Украинская сторона не имеет возражений по поводу ответа США на предложения России по безопасности, который был передан Кремлю, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Об этом дипломат написал в Twitter.

– Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России. Возражений с украинской стороны нет. Важно, что США остаются в тесных контактах с Украиной до и после всех контактов с Россией. Без Украины нет решений по Украине. Золотое правило, – подчеркнул он.

We had seen the written response of the U.S. before it was handed over to Russia. No objections on the Ukrainian side. Important that the U.S. remains in close contact with Ukraine before and after all contacts with Russia. No decisions on Ukraine without Ukraine. Golden rule. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 27, 2022

26 января посол США в РФ Джон Салливан передал заместителю министра иностранных дел РФ Александру Грушко обещанный письменный ответ на предложения о гарантиях безопасности.

Американский дипломат привез в российский МИД документы в черной папке.

В конце декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров по безопасности с США и НАТО. Среди прочего, Кремль требует не расширять НАТО.