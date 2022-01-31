К деэскалации на границе РФ и Украины должны присоединиться все страны Европы – Франция

Франция надеется на вовлечение всех стран Европы в деэскалацию ситуации на российско-украинской границе.
Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН по поводу российской агрессии заявил постоянный представитель Франции Николя де Ривьер.
Он призвал Россию провести деэскалацию ситуации на границе и принять конструктивное участие в рамках диалога по уменьшению этого напряжения.
– Франция поддерживает все усилия по проведению диалога на всех существующих площадках, и мы надеемся, что все европейские страны будут полностью вовлечены в него, – заявил дипломат.
Постпред Франции добавил, что следующее заседание политсоветников Нормандского формата планируется провести в Берлине в ближайшее время.
– Мы будем продолжать свои усилия в этом направлении на следующем заседании, которое скоро планируется провести в Берлине, – сказал он.
Николя де Ривьер отметил, что если Россия выберет не соблюдать нормы международного права и вторгнется в Украину, то ответ стран Запада будет консолидированным и решительным. Для РФ это будет иметь серьезные и неприятные последствия.
Совет Безопасности ООН собрался 31 января на заседание по наращиванию российских войск на границах Украины и Беларуси.
СБ ООН в ходе процедурного голосования выступил за проведение заседания. Так, за проголосовали 10 стран, против — Россия и Китай, три страны воздержались. Для проведения встречи требовалось набрать девять голосов.
Кроме постоянных членов СБ ООН, в заседании принимают участие представители Украины, Беларуси, Литвы и Польши.
27 января проведение заседания инициировали США. К ним присоединилась Украина.
Фото: UN Web TV
Источник: UN Web TV