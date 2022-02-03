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Факты / Мир / Мировые новости

Байден согласовал с Макроном действия на случай вторжения РФ в Украину

Татьяна Забожко редактор ленты
Джо Байден

Продолжение военного наращивания России на границах Украины стало темой переговоров президента США Джо Байдена с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом по результатам переговоров сообщили в Белом доме.

Там уточнили, что лидеры двух стран подтвердили свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме того, руководители стран пересмотрели координацию как дипломатии, так и подготовки к быстрому и серьезному экономическому реагированию в случае дальнейшего вторжения России в Украину.

– Президент Байден и президент Макрон согласились, что их команды будут поддерживать тесную связь, в частности в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС, относительно скоординированного и всестороннего подхода в решении этих вопросов, – уточнили в Белом доме.

Ситуация на границе с Украиной стала также темой разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы РФ Владимира Путина 2 февраля.

Премьер предостерег главу Кремля от очередного нападения на Украину, назвав такой шаг “трагическим просчетом”.

Кроме того, Борис Джонсон напомнил Путину, что все европейские демократии имеют право претендовать на членство в НАТО в соответствии с политикой открытых дверей.

Источник: White House

Фото: White House

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