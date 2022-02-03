Продолжение военного наращивания России на границах Украины стало темой переговоров президента США Джо Байдена с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом по результатам переговоров сообщили в Белом доме.
Там уточнили, что лидеры двух стран подтвердили свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
Кроме того, руководители стран пересмотрели координацию как дипломатии, так и подготовки к быстрому и серьезному экономическому реагированию в случае дальнейшего вторжения России в Украину.
– Президент Байден и президент Макрон согласились, что их команды будут поддерживать тесную связь, в частности в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС, относительно скоординированного и всестороннего подхода в решении этих вопросов, – уточнили в Белом доме.
Ситуация на границе с Украиной стала также темой разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы РФ Владимира Путина 2 февраля.
Премьер предостерег главу Кремля от очередного нападения на Украину, назвав такой шаг “трагическим просчетом”.
Кроме того, Борис Джонсон напомнил Путину, что все европейские демократии имеют право претендовать на членство в НАТО в соответствии с политикой открытых дверей.
Источник: White House
Фото: White House