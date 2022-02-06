Во Флориде учителя средней школы арестовали за поцелуи с ученицей

Во Флориде учителя арестовали за поцелуй с несовершеннолетней ученицей.

Под стражу взяли педагога по математике в средней школе Делтона по имени Карлос Агирре Рендон.

По версии следствия, 29-летний мужчина целовался с 15-летней девочкой в своем классе. Это случилось в начале января. В настоящий момент неизвестно, были ли другие ученики в этот момент в помещении.

Расследование по данному факту велось в течение недели, после чего его взяли под стражу.

Мужчину обвинили в двух уголовных преступлениях, а также в непристойном и развратном поведении.

По данным полиции, незадолго до этого родители девушки сообщили о своих подозрениях в прокуратуру. Как отметила мать ученицы, она видела, как учитель обнял ее дочь в парке.

Очевидцы утверждают что педагога неоднократно видели с несовершеннолетней. Есть вероятность, что между ними была запретная связь.

Перед тем, как его арестовали, он подошел к нескольким свидетелям и попросил ничего не говорить полиции.

2 февраля за него был внесен залог в размере 12,5 тысяч долларов, после чего его освободили. Мужчина находится под подпиской о невыезде до завершения следствия.

Источник: The Miami Herald