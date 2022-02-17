Кремль должен четко объявить об отсутствии планов полномасштабного наступления на Украину.

Как сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета безопасности ООН, после такого заявления РФ должна начать отвод войск и начать дипломатические переговоры.

– Давайте объясню это ясно и просто. Власти России могут прямо сегодня недвусмысленно объявить, что РФ не будет вторгаться в Украину… После этого нужно доказать делами, начать отвод войск, танков, самолетов обратно на базы и ангары. Следующим шагом станут дипломатические переговоры, – отметил Энтони Блинкен.

Он добавил, что это будет хорошим сигналом, если опасения Вашингтона по поводу планов Кремля касательно Украины не оправдаются.

– Мы сможем дышать свободно, если увидим, что Россия изменит свои маневры и продемонстрирует, что наши прогнозы неправильные, – пояснил Энтони Блинкен.

Госсекретарь Соединенных Штатов также указал, что о планах РФ по возможному вторжению говорит ряд представителей со всего мира.

– Мы предупреждали власти Украины, что такие действия (эскалация со стороны РФ. – Ред.) приближаются. Мы говорим об этом в надежде, что Россия отступит. Некоторые сомневаются в наших данных, но я здесь не для того, чтобы началась война, а скорее, для того, чтобы это предотвратить. Обнародованная мной информация основывается на том, что мы видим, в частности, постоянное скопление солдат. Наши союзники и партнеры тоже видят это. Международное сообщество все громче об этом говорит, – констатировал он.

Перед этим Энтони Блинкен сообщил, что президент РФ Владимир Путин планирует новое вторжение в Украину в ближайшие дни.

17 февраля американский президент Джо Байден подчеркнул, что риск полномасштабного наступления России на Украину остается на очень высоком уровне.