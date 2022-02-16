Вечером 15 февраля президент США Джо Байден выступил с заявлением о ситуации в безопасности в Украине.

Выступление американского лидера состоялось на фоне того, как в тот же день в Минобороны России заявили об отводе части войск от украинской границы. В то же время, в российском оборонном ведомстве отметили, что большая часть войск останется для продолжения учений.

В частности, 15 февраля, депутаты нижней палаты парламента России поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о “признании” незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР”.

На это в Министерстве иностранных дел Украины ответили, что возможное признание “ЛДНР” будет сознательным выходом России из Минских соглашений.

Какими заявлениями закончил Джо Байден во время своей пресс-конференции — читайте в материале.

О чем сказал Байден:

Американский лидер заявил, что США не могут подтвердить заявления Минобороны РФ об отводе российских войск.

Он добавил, что в настоящее время Россия имеет более 150 тыс. военнослужащих, скученных вокруг Украины и в Беларуси, что выше оценки, которую ранее давали американские или украинские официальные лица.

Джо Байден заявил, что сегодня новое вторжение России в Украину все еще остается вполне возможным.

Он также пояснил, что из-за угрозы нового вторжения США перенесли свое посольство из Киева во Львов.

Президент США использовал свое выступление, чтобы подчеркнуть, что путь к дипломатии и деэскалации остается открытым для России.

В то же время, президент Байден осудил агрессивные действия России в отношении Украины и указал на разрушительные потери для обеих сторон от вторжения.

— Если Россия нападет на Украину, это вызовет всеобщее международное осуждение. Мир не забудет, что Россия избрала ненужную смерть и разрушение, — сказал Байден.

— Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры по всему миру готовы ввести мощные санкции и меры экспортного контроля, включая действия, которые мы не предпринимали, когда Россия вторглась в Крым и восточную Украину в 2014 году, — продолжил он.

О чем Байден умолчал:

В своем выступлении Джо Байден не упомянул принятое в Госдуме РФ постановление обращения к российскому президенту Путину.

Хотя ранее указанные действия российских парламентариев осудил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что такое признание “ЛНР” и “ДНР” со стороны России станет прямым нарушением международного права.