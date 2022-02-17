Россия завершила подготовку к возможной полномасштабной наступательной операции против Украины. Для нового вторжения военным РФ может потребоваться менее 12 часов.

Военные эксперты от Forward Defense (FD), подразделения Atlantic Council, рассказали о состоянии подготовки российских войск на земле, море и в небе.

— Россия, по сути, завершила подготовку к крупномасштабной наступательной операции и, вероятно, может совершить дальнейшее вторжение в Украину менее чем через двенадцать часов с момента получения однозначного сигнала, например, о переброске полевых войск в пункты высадки, — пишут военные эксперты.

Они отмечают, что на совместных учениях с Беларусью уделено внимание наступлению с использованием комбинированного вооружения, включая установление преимущества воздуха и предоставление воздушной поддержки большим механизированным силам.

В то же время будущие военно-морские учения России, вероятно, будут сосредоточены на установлении военно-морского превосходства в Черном море, потенциально используя свой флот для морской блокады черноморских портов.

Авиация и противовоздушная оборона РФ

Военно-воздушные силы России имеют самолеты для поддержки широкомасштабного наступления. Они также сигнализируют, что готовы атаковать авиацию США или НАТО, если та вмешается в конфликт.

Российские истребители и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), которые Россия разместила в Беларуси, обеспечивают зону противодействия, охватывающую большую часть воздушного пространства Украины.

Эксперты считают, что российские Су-25 и другая техника могут разыскать украинскую военную технику, прежде чем она вступит в прямые столкновения с сухопутными войсками России.

Военно-морской флот РФ

В FD считают, что проведение у берегов Украины российских военно-морских учений, а также присутствие универсальных подлодок РФ снизят способность Украины бить тревогу по первым признакам неизбежного нападения.

В то же время наличие в Черном море подлодки, оснащенной ракетами класса Калибр, повысит возможности РФ наносить удары по целям и держать в опасности флот НАТО.

13 февраля усовершенствованная подлодка класса Кило вошла в Черное море через турецкие проливы. Это обеспечит, как считают аналитики, возможность вариантов для России: от наземного нападения до противокорабельного сдерживания.

Ядерные силы РФ

– Последние действия России с использованием ядерных сил, вероятно, направлены на предупреждение США и стран НАТО о риске ядерной эскалации в случае их прямого вмешательства для поддержания Украины. Эти действия дополняют заявления президента РФ Владимира Путина и других чиновников о риске ядерной войны. России не нужно перевозить какое-либо оборудование, чтобы быть способным к ядерной эскалации в Европе, поэтому эти действия лучше понимать как сигналы, — пишут эксперты.

Перед этим, 7 февраля, появилось видео того, как истребитель ВВС РФ МиГ-31, имевший на борту гиперзвуковую баллистическую ракету воздушного базирования Кинжал, впервые приземлился в Калининграде, который находится вблизи границ Альянса.

Согласно заявлению России, ракета имеет ядерный потенциал и дальность полета 1250 миль, что означает, что МиГ-31 может запустить ракету из калининградского воздушного пространства и легко достичь нескольких важных целей в Украине, включая Киев, считают военные специалисты.

Выводы

Эксперты считают, что Россия завершила или очень близка к завершению своего наращивания сил в Беларуси и на границе с Украиной.

Ее силы теперь включают высококлассные военные возможности; средства обеспечения боевых действий, такие как разведка, наблюдение и сбор данных, радиоэлектронная борьба, мобильная связь и средства управления; а также средства поддержки боевых действий, включая боеприпасы, техническое обслуживание транспортных средств, полевые медицинские пункты, запасы крови и силы безопасности.

– Наиболее вероятным признаком неизбежного вторжения будет перемещение развернутых сил на передовые позиции, которое, возможно, уже началось, – резюмировали специалисты.

17 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский президент Владимир Путин готовит новое вторжение в Украину в ближайшие дни.

Источник: Atlantic council