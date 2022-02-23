Вашингтон ввел санкции против суверенного долга русской Федерации. Теперь страна-агрессор не сможет заимствовать на внешних рынках и торговать новыми государственными облигациями на рынках.

Об этом 22 февраля заявил президент США Джо Байден. Кроме того, предусмотрены полные блокирующие санкции против двух крупных банков РФ: речь идет о ВЭП (Внешэкономбанк) и Военкомбанке.

– Мы вводим санкции против двух российских банков. Против русского суверенного долга. Мы также вводим санкции против российских элит и семей. Они должны страдать тоже. Газопровод Северный поток-2 будет заморожен. В случае дальнейших шагов цена для России будет еще больше, – заявил Байден.

Президент США подчеркнул, что это только “первый транш санкций” и он является реакцией на то, что Россия “предприняла шаги против Украины”.

Если эскалация кризиса будет нарастать, Вашингтон уверенно перейдет в следующий этап.

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Что такое суверенный долг

Перед тем, как взять взаймы, правительство того или иного государства предлагает гражданам и банкам облигации. Суверенный долг – это долг правительства перед держателями облигаций.

Начиная с лета 2021 года, в США начали действовать санкции, предусматривающие запрет на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в российской национальной валюте.

До этого американским инвесторам запрещалось только участвовать в первоначальных размещениях суверенных еврооблигаций.