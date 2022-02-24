Байден: отключение России от SWIFT может стать следующим шагом

Введенные против России санкции со стороны США и западных союзников являются более сильным ударом, чем отключение страны-агрессора от SWIFT

Как заявил во время пресс-брифинга президент Соединенных Штатов Джо Байден, само отключение от SWIFT может стать следующим шагом.

Его спросили, почему сегодня странами Запада Россия не была отключена от системы межбанковских операций SWIFT.

— Санкции, которые мы предлагаем, касаются всех (российских, — Ред.) банков, и это принесет куда большие последствия (для РФ, — Ред.). Во-вторых, это (отключение России от SWIFT, — Ред.) является следующим возможным вариантом, — сказал президент США.

Напомним, ранее США объявили о введении санкций против Российской Федерации за начало полномасштабной войны с Украиной. К санкциям присоединились 27 других стран Запада.