Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook для граждан России

Социальная сеть Facebook ограничила официальные аккаунты четырех СМИ государства-агрессора. Роскомнадзор частично ограничил доступ в Facebook для граждан Российской Федерации.

Соответствующие ограничения вступили в силу с 25 февраля 2022 года. Роскомнадзор обвинил социальную сеть в “цензуре относительно средств массовой информации” страны-оккупанта.

Под ограничение Facebook, принадлежащей компании Meta Platforms, Inc., попали четыре пропагандистских российских СМИ. Речь про телеканал Звезда, информационное агентство Риа Новости, сайты Лента.ру и Газета.ру.

Роскомнадзор потребовал от администрации компании снять ограничения с российских изданий, однако владельцы соцсети это проигнорировали.

Пользователи социальных сетей предполагают, что помимо Facebook, гражданам России могут ограничить доступ к Instagram, потому что они обе принадлежат американской корпорации Meta Platforms, Inc.

Жителей Российской Федерации призывают выходить на протесты против войны в Украине, которую начал глава Кремля Владимир Путин.

Источник: Роскомнадзор