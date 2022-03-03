С момента вторжения России в Украину наши дипломаты настаивают, чтобы страны НАТО закрыли небо над Украиной.

Буквально сразу была создана соответственная петиция. 3 марта она набрала миллион подписей и будет передана на рассмотрение в НАТО.

Почему Украина требует закрыть небо

Сейчас именно ракетные удары по украинским городам наносят больше всего проблем.

Стандартная схема, когда первые удары наносятся именно по ПВО. Однако украинские противовоздушные комплексы и так не перекрывали небо по всем высотам и направлениям. А сейчас с этим большие проблемы.

В частности, поэтому Украине еще нужны ПЗРК типа Стингеров и нашей Иглы.

Закрытое небо – меньше ракетных обстрелов украинских городов.

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Почему НАТО не спешит закрывать небо над Украиной

Дипломаты НАТО уверены, что это означает определенное вовлечение альянса в войну с РФ. Так, министер обороны Канады Анита Ананд заявила, что об установлении над Украиной силами НАТО бесполетной зоны пока речь не идет, поскольку это спровоцирует Россию на усиление конфликта.

Беспилотная зона — это когда воздушное пространство закрывается, а и любая появляющаяся в нем цель уничтожается силами НАТО.

Тем не менее новые технологии позволяют установить беспилотную зону удаленно. Например, на расстоянии нескольких сотен километров из нейтральной зоны в Черном море.