Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи с министрами иностранных дел стран Альянса заявил, что не было принято решение о создании над Украиной бесполетной зоны.

Он отметил отсутствие согласия на этот шаг среди союзников.

– Об этом вспоминали. Но союзники согласились, что нам не нужно, чтобы самолеты НАТО находились в украинском воздушном пространстве или чтобы войска НАТО заходили на территорию Украины, — сказал он.

На уточняющие вопросы украинских журналистов, может ли Альянс пересмотреть свою позицию, генсек НАТО намекнул, что такое решение невозможно.

— На нас ответственность предотвратить эскалацию этой войны и распространение ее за пределы Украины, потому что тогда ситуация станет еще более опасной. Поэтому мы ясно сказали, что не будем вмешиваться ни на суше, ни в воздушном пространстве. Единственный способ обеспечить бесполетную зону – отправить истребители НАТО в воздушное пространство Украины и обеспечивать бесполетную зону, сбивая российские самолеты. Если бы мы это сделали, это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран, и это приведет к еще большим страданиям, — сказал Столтенберг.

Он добавил, что именно поэтому страны-члены НАТО оказывают на Россию жесткое давление санкциями и оказывают помощь Украине, но не хотят напрямую привлекать свои силы.

С момента вторжения России в Украину наши дипломаты настаивают, чтобы страны НАТО закрыли небо над Украиной. Почти сразу была создана ответная петиция, которая 3 марта набрала 1 млн подписей.