В рядах Вооруженных Сил Украины уже более 200 белорусов, желающих защищать Украину от российского захватчика. Это утверждает бывший бизнесмен и общественный деятель, белорус Вадим Прокопьев, находящийся сейчас в Украине,

— Мы пытаемся массово вещать на Беларусь, чтобы военные сдавались в плен и переходили на нашу сторону. Мы собираем белорусских добровольцев в Иностранный легион. В рядах ВСУ уже более 200 белорусов. К сожалению, мы понесли потери. Вчера погиб белорус, позывной Литвин… Кроме того, многие белорусы работают в тылу, откликнулось 5 700 белорусов, которые помогают украинцам в тылу.

По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, возможно, вообще будет отстранен от командования, и тогда возникнет проблема.

— Пока он слышит, что этого нельзя делать. Что это будет его собственное крах, его смерть. Когда его войска развернутся против него. Возможно, я беру на себя многое, но оцениваю возможность наземного вторжения (Беларуси, — Ред.) как небольшую. К нам поступают данные о крайне низком моральном духе белорусских воинов. Они готовы увольняться, сниматься с контракта. Если начнется наземное вторжение, я предполагаю, что будет массовый переход в плен к украинцам.

Также он добавил, что еще 300 добровольцев из Беларуси сейчас в Польше, готовых присоединиться к Иностранному легиону для борьбы против России в Украине.