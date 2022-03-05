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Факты / Мир / Мировые новости

Белорусы будут массово сдаваться в плен — белорус о возможном наступлении на Украину

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Лукашенко з армією

В рядах Вооруженных Сил Украины уже более 200 белорусов, желающих защищать Украину от российского захватчика. Это утверждает бывший бизнесмен и общественный деятель, белорус Вадим Прокопьев, находящийся сейчас в Украине,

— Мы пытаемся массово вещать на Беларусь, чтобы военные сдавались в плен и переходили на нашу сторону. Мы собираем белорусских добровольцев в Иностранный легион.

В рядах ВСУ уже более 200 белорусов. К сожалению, мы понесли потери. Вчера погиб белорус, позывной Литвин… Кроме того, многие белорусы работают в тылу, откликнулось 5 700 белорусов, которые помогают украинцам в тылу.

По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, возможно, вообще будет отстранен от командования, и тогда возникнет проблема.

— Пока он слышит, что этого нельзя делать. Что это будет его собственное крах, его смерть. Когда его войска развернутся против него.

Возможно, я беру на себя многое, но оцениваю возможность наземного вторжения (Беларуси, — Ред.) как небольшую. К нам поступают данные о крайне низком моральном духе белорусских воинов. Они готовы увольняться, сниматься с контракта. Если начнется наземное вторжение, я предполагаю, что будет массовый переход в плен к украинцам.

Также он добавил, что еще 300 добровольцев из Беларуси сейчас в Польше, готовых присоединиться к Иностранному легиону для борьбы против России в Украине.

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