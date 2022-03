США готовы снять часть санкций с Венесуэлы, чтобы полностью отказаться нефти из РФ

Недавняя поездка двух высокопоставленных внешнеполитических деятелей США в Каракас (Венесуэла) является признаком того, насколько сильно может измениться геополитический баланс после вторжения России в Украину.

В субботу старший директор Совета национальной безопасности Хуан Гонсалес и начальник отдела по делам Венесуэлы Джеймс Стори встретились с венесуэльским лидером Николасом Мадуро и его женой. Это была первая встреча представителей США и Венесуэлы после разрыва дипломатических отношений в 2019 году.

Встреча была сосредоточена на возможности того, что Белый дом может снять некоторые из санкций. Речь идет о санкциях, которые ввели США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности. На такой шаг Белый дом готов пойти, чтобы заменить импорт из России, который сегодня запретил президент США Джо Байден.

Нефтяная промышленность Венесуэлы

Венесуэла обладает самыми большими запасами нефти в мире. Исторически большая часть ее сырой нефти экспортировалась на нефтеперерабатывающие заводы США.

Мадуро подтвердил намерение Венесуэлы увеличить добычу сырой нефти, что было сделано на фоне резкого падения экспорта нефти из России из-за санкций.

Американскую сделку легче сказать, чем сделать: добыча нефти в стране находится на рекордно низком уровне, после многих лет отсутствия технического обслуживания.

Потребуются годы и миллиарды долларов инвестиций, чтобы восстановить экспорт нефти из Венесуэлы до прежнего уровня, полагает директор Латиноамериканской энергетической программы Института Бейкера в Хьюстоне Франсиско Мональди. Так что если Белому дому нужно краткосрочное решение для снижения цен на бензин, то Венесуэла в этом не поможет.

Кстати, РФ с пеной у рта пытается доказать, что без них мировой энергетический рынок рухнет, но их запасы нефти достаточно скромные. В частности, AFP опубликовало инфографику о мировых запасах нефти в тысячах миллионов баррелей по данным BP Statistical Reserves of World Energy. Так, Россия владеет менее 6,5% нефти мира. То есть, в той же Канаде больше.

Oil reserves.#AFPgraphics on global oil reserves in thousand million barrels according to BP Statistical Reserves of World Energy pic.twitter.com/6emkAoKwtJ

— AFP News Agency (@AFP) March 9, 2022