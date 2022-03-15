Россия задействовала в Украине 100% своих войск – Пентагон

Начинаю с широкомасштабного наступления Российской Федерации на территорию Украины, враг выпустил уже 900 ракет по украинским территориям.

Об этом во время закрытого брифинга в Пентагоне заявил высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США.

Удары наносились по Мариуполю, Киеву, Харькову, Чернигову и другим украинским городам. Целью ударов было покорение и устрашение жителей этих городов, сказал он.

Несмотря на бомбардировку, продвижение российской армии было остановлено почти на всей территории Украины.

– Отсутствие прогресса в значительной степени объясняется украинским сопротивлением. Несколько раз россияне сознательно делали паузы, чтобы перегруппироваться, но большей частью задержка их сил связана с сопротивлением украинцев, а не из-за преднамеренной паузы со стороны россиян, – сказал чиновник Минобороны США.

Он добавил, что отсутствуют заметные изменения в северо-западном продвижении на украинскую столицу, а россияне застряли вокруг аэродрома в Гостомеле.

По харьковскому направлению основная угроза идет на Изюм – туда движется колонна из около 50-60 машин российской военной техники, сказал чиновник.

— Кажется, что часть продвигавшихся на Харьков сил пошла на Изюм. Возможно, чтобы сковать украинские военные силы на востоке, – сказал представитель Пентагона.

Высокопоставленное лицо оборонного ведомства США заявило, что пока нет признаков того, что РФ пополняет свои силы в Украине боеприпасами или войсками изнутри России.

— 100 процентов собранных им (президентом России Владимиром Путиным, – Ред.) сил – уже в Украине. Мы не видим, чтобы завозилось что-нибудь еще, – заявил он.

Он также прокомментировал возможность дополнительной поставки в Украину беспилотников, в частности дронов турецкого производства Bayraktar TB2.

— Что касается дронов, то мы знаем, что украинцы применяют их достаточно эффективно. И мы общаемся с союзниками и партнерами в регионе и за его пределами, чтобы создать дополнительные возможности, которые, по нашему мнению, нужны украинцам для защиты больше всего. И это (снабжение БПЛА Bayraktar, – Ред.), безусловно, является одной из таких возможностей, – сказал неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона.

Ранее бывший генерал США Бен Ходжес заявил, что возможности российской армии атаковать Украину иссякнут примерно через десять дней.

Источники: CNN, Pentagon, Радіо Свобода, CBS