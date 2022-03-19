Китай еще не определился, будет ли оказывать России экономическую, политическую или милитарную помощь.

Об этом по итогам переговоров президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина в эфире спецмарафона национальных телеканалов сообщил журналист из Вашингтона Дмитрий Анопченко.

– В Белом доме считают, что у Китая еще нет решения. Как говорят эксперты, сейчас настал момент истины, когда Китай больше не может сидеть на двух стульях и должен сказать, на чьей стороне, – рассказывает Дмитрий Анопченко.

По его словам, американский высокопоставленный чиновник, присутствовавший во время разговора президентов, опроверг информацию о том, что Соединенные Штаты просили Китай быть посредником и повлиять президента РФ Владимира Путина.

– Журналистам сказали совершенно четко, что никакой конкретной просьбы со стороны США к Китаю не было, – подчеркнул Дмитрий Анопченко.

Также Джо Байден очень ясно озвучил, что для Китая будут огромные последствия в случае поддержки России.

– В частности, Байден очень открыто сказал, что если Китай поддержит Россию, то из страны уйдут международные компании, как это произошло с Россией, – добавил корреспондент в Вашингтоне.

Пока же в Белом доме и Госдепе подозревают, что если Китай каким-то образом будет подыгрывать России, то это не будет какая-то прямая военная помощь, а, например, поддержка в Совбезе.

Соединенные Штаты опасаются, что торговля между Китаем и Россией может смягчить боль от американских санкций, примененных к РФ из-за войны в Украине.

Напомним, что 18 марта глава Китая Си Цзиньпин заверил президента США Джо Байдена, что конфликт и конфронтация РФ в Украине “не в чьих-то интересах”, а также заявил, что “Китай и США обязаны работать ради мира”.

19 марта начались 24-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: White House