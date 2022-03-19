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Факты / Мир / Мировые новости

Китай еще не определился с поддержкой РФ – Вашингтон

Татьяна Забожко редактор ленты
Джо Байден та Сі Цзіньпін

Китай еще не определился, будет ли оказывать России экономическую, политическую или милитарную помощь.

Об этом по итогам переговоров президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина в эфире спецмарафона национальных телеканалов сообщил журналист из Вашингтона Дмитрий Анопченко.

– В Белом доме считают, что у Китая еще нет решения. Как говорят эксперты, сейчас настал момент истины, когда Китай больше не может сидеть на двух стульях и должен сказать, на чьей стороне, – рассказывает Дмитрий Анопченко.

По его словам, американский высокопоставленный чиновник, присутствовавший во время разговора президентов, опроверг информацию о том, что Соединенные Штаты просили Китай быть посредником и повлиять президента РФ Владимира Путина.

– Журналистам сказали совершенно четко, что никакой конкретной просьбы со стороны США к Китаю не было, – подчеркнул Дмитрий Анопченко.

Также Джо Байден очень ясно озвучил, что для Китая будут огромные последствия в случае поддержки России.

– В частности, Байден очень открыто сказал, что если Китай поддержит Россию, то из страны уйдут международные компании, как это произошло с Россией, – добавил корреспондент в Вашингтоне.

Пока же в Белом доме и Госдепе подозревают, что если Китай каким-то образом будет подыгрывать России, то это не будет какая-то прямая военная помощь, а, например, поддержка в Совбезе.

Соединенные Штаты опасаются, что торговля между Китаем и Россией может смягчить боль от американских санкций, примененных к РФ из-за войны в Украине.

Напомним, что 18 марта глава Китая Си Цзиньпин заверил президента США Джо Байдена, что конфликт и конфронтация РФ в Украине “не в чьих-то интересах”, а также заявил, что “Китай и США обязаны работать ради мира”.

19 марта начались 24-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: White House

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