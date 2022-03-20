Системы противовоздушной обороны и другое вооружение от США поступят в Украину уже в ближайшие дни.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Они публично объявили. Это будут и Стингеры, и Джавелины, и противотанковые комплексы, это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны. И они в ближайшее время будут на территории нашей страны. Речь идет о днях, – сказал он.

Напомним, что 16 марта президент США Джо Байден объявил об оборонной помощи Украине на $1 млрд. Она включает в себя 800 систем ПВО, 9 тыс. противотанковых комплексов, беспилотники, 7 тыс. единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов.

Кроме того, Байден отметил, что американский народ всегда будет поддерживать Украину, которая борется за свою демократию и выживание.

Напомним, что 19 марта начались 24-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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