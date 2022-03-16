США цього тижня передадуть Україні оборонну допомогу на $1 млрд. Вона включає 800 систем ППО, 9 тис. протитанкових комплексів, безпілотники, 7 тис. одиниць стрілецької зброї та 20 млн боєприпасів.

Також допомога США для України міститиме дрони. Про це повідомив президент Джо Байден.

– Новий пакет безпрецедентної допомоги Україні має 800 одиниць систем ППО, щоб українські військові могли захищати небо від російських літаків. І на прохання президента Зеленського ми допоможемо купити додаткові системи та боєприпаси для них. Новий пакет також включає 9 тис. протитанкових систем, високоточних протитанкових систем, переносних протитанкових гранатометів, 7 тис. одиниць гранатометів та стрілецької зброї, а також 20 млн одиниць боєприпасів і безпілотники, – перерахував Байден.

Байден додав, що американський народ завжди підтримуватиме Україну, яка бореться за свою демократію та виживання.

– Це буде тривала та важка боротьба. Ми їм надаємо зброю у ці важкі дні, і продовжуватимемо це робити. Також ми будемо підтримувати Україну шляхом прямої фінансової допомоги. Разом із партнерами ми продовжимо чинити тиск на путінську економіку, зокрема на міжнародній арені. Наша ціль – щоб Путін заплатив дорогу ціну за це, – сказав президент США.

16 березня почалася 21-ша доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.