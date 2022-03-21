В понедельник, 21 марта, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о компаниях, которые продолжают отказываться выходить с рынка РФ.

– Не все компании хотят оставлять российский рынок – некоторых мы активно стимулируем. Компании, которые на слуху – это Nestle, Unilever – бытовая химия, к которой мы все привыкли. Еще мы будем работать с компанией Tetra Pak – всем известные пакеты… Есть много специфических компаний – к примеру, которая поставляет какие-то подшипники в Россию, и никто не знает ее названия, но если эти подшипники не будут поставлять в РФ, то они не смогут изготавливать военную технику. Мы знаем эти компании и точечно с каждой из них работаем, – рассказал Кулеба в эфире национального телемарафона.

Министр сообщил, что сегодня подписал письмо на президента Auchan и руководителя сети Leroy Merlin, которые тоже остаются в России.

– И мы не будем останавливаться, потому что выходить с российского рынка нужно не только из моральных соображений, но и из практических: ведь бизнес видит, что экономическая политика России является непредвиденной и несет высокие бизнес-риски. Сотрудничать и вкладывать налоги в экономику страны, которая убивает детей – это аморально в принципе. Но мы также давим на экономическую логику, – рассказал Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что МИД не будет бояться называть компании, которые не уходят с российского рынка, поименно, хотя некоторые из них и обращались с такими просьбами.

Кулеба не сказал, кто конкретно просил не критиковать их публично и пытался договориться об этом, но сообщил, что никаких подобных “договоренностей” быть не может.