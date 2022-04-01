ЕС призывает Китай не давать оружие России

Европейский Союз призывает Китай не давать оружие России, а также не освобождать президента Владимира Путина от западных санкций.

Сегодня, 1 апреля, президент Китая Си Цзиньпин, который не осуждает нападение российских войск на Украину, проведет трехчасовой виртуальный саммит с официальными лицами, в том числе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

По данным западных чиновников, Москва обратилась в Пекин с просьбой о военной и другой помощи, чтобы смягчить удар санкций.

Урсула фон дер Ляен будет настаивать на том, что президент Си должен отказаться от таких запросов России и использовать мощь Китая для прекращения боевых действий.

Брюссельские чиновники не ожидают никакого значительного согласия от виртуальных переговоров, но надеются, что Китай рассмотрит вопрос об отказе Путина от использования оружия массового поражения.