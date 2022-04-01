Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 36 день войны
Убили Убили
148 детей
Ранили Ранили
>232 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

ЕС призывает Китай не давать оружие России

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
ЕС призывает Китай не давать оружие России

Европейский Союз призывает Китай не давать оружие России, а также не освобождать президента Владимира Путина от западных санкций.

Сегодня, 1 апреля, президент Китая Си Цзиньпин, который не осуждает нападение российских войск на Украину, проведет трехчасовой виртуальный саммит с официальными лицами, в том числе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

По данным западных чиновников, Москва обратилась в Пекин с просьбой о военной и другой помощи, чтобы смягчить удар санкций.

Урсула фон дер Ляен будет настаивать на том, что президент Си должен отказаться от таких запросов России и использовать мощь Китая для прекращения боевых действий.

Брюссельские чиновники не ожидают никакого значительного согласия от виртуальных переговоров, но надеются, что Китай рассмотрит вопрос об отказе Путина от использования оружия массового поражения.

Читайте
Китай понимает последствия возможной помощи РФ в войне против Украины – Байден

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: BBC

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка