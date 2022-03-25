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Факты / Украина

Китай понимает последствия возможной помощи РФ в войне против Украины – Байден

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Китай понимает последствия возможной помощи РФ в войне против Украины – Байден

Китай понимает, что его экономическое будущее “намного теснее связано с Западом, чем с Россией”. Об этом заявил президент США Джо Байден после разговора с китайским лидером Си Цзиньпинем.

В комментарии репортеру издания Reuters глава Вашингтона заявил:

Я не угрожал, но дал ему понять – убедился, что он осознает последствия помощи России.

Во время “очень прямого” разговора Байден указал главе КНР на экономическую взаимозависимость Китая и его крупнейшего торгового партнера Соединенных Штатов.

Я думаю, Китай понимает, что его экономическое будущее намного теснее связано с Западом, чем с Россией. И потому я надеюсь, что он не прибегнет к этому (помощи РФ – ред.), – заявил президент США.

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Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украина побеждает в войне с РФ. Она назвала три признака, свидетельствующих о доминировании нашего государства над агрессором.

Фото: potus

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