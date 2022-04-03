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Будут новые санкции: президент Евросовета обещает наказать РФ за резню в Буче

Юля Захарченко редактор ленты
Будут новые санкции: президент Евросовета обещает наказать РФ за резню в Буче

Президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал Украине поддержку со стороны Евросоюза, чтобы виновные в военных преступлениях под Киевом понесли ответственность за агрессивные действия против мирного населения.

Мишель написал об этом в социальной сети Twitter после того, как увидел ужасающие фотографии и доказательства зверств русских военных в Буче.

— Я шокирован впечатляющими снимками, свидетельствующими о зверствах, совершенных российской армией в освобожденных районах Киевщины, — признался Мишель.

Он добавил к своему сообщению пометку Резня в Буче (#BuchaMassacre). Он завершил свое сообщение, которое написал на английском, лозунгом в поддержку нашего государства: Слава Украине!

— Евросоюз поможет Украине и неправительственным организациям собирать необходимые доказательства для преследования ответственных лиц в международных судах. Ожидаются новые санкции и новая поддержка, – подчеркнул президент Евросовета.

Глава Европейского совета считает, что эти фотографии – это доказательства военных преступлений Российской Федерации, которые должны быть использованы в суде.

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Фото: Getty Images

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