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Факты / Мир / Мировые новости

Польша передала Украине танки, а взамен получила британские — Моравецкий

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна передала Украине танки.

Взамен Польша получила технику от Великобритании.

Премьер-министр Польши спросили, правое ли заявление британского премьера Бориса Джонсона о том, что Польша передала Украине танки, а на замену получила британскую технику.

– Да, – ответил Моравецкий.

Однако он отказался раскрывать какие-либо подробности, в частности по количеству танков.

– Сегодня я не буду об этом рассказывать. Мы сообщим об этом в свое время, – резюмировал Моравецкий.

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ИсточникPolska Times

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Фото: Getty Images

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