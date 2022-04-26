Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна передала Украине танки.
Взамен Польша получила технику от Великобритании.
Премьер-министр Польши спросили, правое ли заявление британского премьера Бориса Джонсона о том, что Польша передала Украине танки, а на замену получила британскую технику.
– Да, – ответил Моравецкий.
Однако он отказался раскрывать какие-либо подробности, в частности по количеству танков.
– Сегодня я не буду об этом рассказывать. Мы сообщим об этом в свое время, – резюмировал Моравецкий.
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Источник: Polska Times