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После блокировки партизанами железной дороги: в Беларуси вводят казнь за покушение на теракт

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Білорусь палац

В Беларуси одобрили введение смертной казни за покушение на совершение актов терроризма.

Это произошло после того, как активисты пытались саботировать части железнодорожной сети, чтобы усложнить для России ввод войск в Украину для ее вторжения.

Издание Белта сообщает, что белорусская нижняя палата парламента (Палата представителей) в двух чтениях одобрила изменения в Уголовный кодекс.

Прежде чем вступить в силу, изменения нуждаются в поддержке верхней палаты (Рада Республики) и одобрении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Спикер палаты представителей Владимир Андрейчанка, намекая на диверсии на железной дороге, сказал, что “деструктивные силы продолжают террористические экстремистские действия, пытаясь раскачать ситуацию в Беларуси, провоцируя внутреннюю нестабильность и конфликты”.

— Принимаются меры по выведению из строя железнодорожной техники и путей, объектов стратегического значения. Действия террористов не могут быть оправданы, – сказал он.

Россия использовала своего немногочисленного близкого союзника Беларусь как плацдарм для начала своей неудачной попытки оцепить Киев на первом этапе вторжения. Хотя Минск отрицает непосредственную причастность к полномасштабному вторжению в Украину.

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Источник: Белта

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Фото: Depositphotos

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