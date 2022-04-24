Партизаны в Беларуси помогли сорвать российское наступление на Киев – WP

В первые дни полномасштабного вторжения рашистов в Украину, когда РФ планировала блицкриг по захвату Киева, на белорусском направлении активизировались железнодорожные диверсанты, которые внесли в логистику российских войск хаос.

Об этом пишет The Washington Post.

В издании уточнили, что буквально с первых же дней вторжения в Беларуси начала работать тайная сеть, в которую вошли хакеры, работники железной дороги и бывшие сотрудники сил безопасности.

Журналисты считают, что действия белорусских партизанов помогли полностью парализовать цепь поставки продовольствия, топлива и боеприпасов россиян.

Представители этой сети сообщили, что их атаки были простыми, но эффективными и нацелеными на щиты управления сигналами, которые нужны для функционирования железных дорог.

Таким образом поездам приходилось простаивать целыми днями, а россиянам – пополнять запасы с помощью автотранспорта.

Related video

Это же, в свою очередь, привело к многокилометровым колоннам на севере Киевской области.

– Учитывая зависимость России от поездов, я уверена, что это способствовало некоторым проблемам, которые у них были на севере. Это замедлило их способность двигаться. Они не могли продвинуться дальше на украинскую территорию и оборвали свои пути снабжения, потому что им приходилось полагаться на грузовики, – пояснила научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб Эмили Феррис.

Белорусский активист Юрий Рававой отметил, что диверсии на железной дороге выиграли время для Вооруженных сил Украины.

– Не могу сказать, что мы были самым важным фактором, но мы были важным кирпичиком в этой стене, – заявил он.

В WP сообщают, что железнодорожная война до сих пор преподается в школах Беларуси как наиболее успешная тактика партизан времен Второй мировой войны. Однако партизаны нынешних времен стремились сделать все, чтобы избегать жертв, а потому они сосредоточились на повреждении российского оборудования.

– Мы не хотели убивать ни российских военных, ни белорусских машинистов. Мы использовали мирный способ, чтобы остановить их, – пояснил Рававой, не уточнив, как именно партизаны осуществляли свои диверсии.

Напомним, оппозиция Беларуси сообщала, что местные партизаны останавливают поезда РФ и наносят вред ее технике для того, чтобы сорвать наступление рашистов на Киев.