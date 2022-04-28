Турция готова продолжать посредничество между Украиной и РФ — Эрдоган

Турция готова продолжить посредничество между Россией и Украиной.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре 28 апреля.

Эрдоган отметил, что Анкара готова продолжить посредничество во имя мира в Черноморском регионе.

Турецкий лидер выразил надежду на то, что позитивный переговорный процесс в Стамбуле между Киевом и Москвой приведет к долгосрочному миру.

Эрдоган заверил, что Анкара продолжит помогать в восстановлении мира между Украиной и Россией.

В свою очередь, Путин поблагодарил Эрдогана за организацию обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида, который состоялся 27 апреля.