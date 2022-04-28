Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 64 день войны
Убили Убили
217 детей
Ранили Ранили
>393 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Турция готова продолжать посредничество между Украиной и РФ — Эрдоган

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Турция готова продолжать посредничество между Украиной и РФ — Эрдоган

Турция готова продолжить посредничество между Россией и Украиной.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре 28 апреля.

Эрдоган отметил, что Анкара готова продолжить посредничество во имя мира в Черноморском регионе.

Турецкий лидер выразил надежду на то, что позитивный переговорный процесс в Стамбуле между Киевом и Москвой приведет к долгосрочному миру.

Эрдоган заверил, что Анкара продолжит помогать в восстановлении мира между Украиной и Россией.

В свою очередь, Путин поблагодарил Эрдогана за организацию обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида, который состоялся 27 апреля.

Related video
Читайте
Цель россиян – заставить торговаться нашими ранеными: Зеленский об Азовстале

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Украинская правда

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка