Обсудили финансовую и гуманитарную помощь: Пелоси рассказала о визите в Киев

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси провела пресс-конференцию в Польше, где рассказала о результатах визита в Украину.

Своим приездом Пелоси хотела отправить четкий месседж миру, что Америка стоит с Украиной.

Об этом Пелоси рассказала во время пресс-конференции.

Пелоси возглавляла первую официальную делегацию Конгресса США, которая посетила Украину после начала российского вторжения.

— Америка стоит с Украиной, мы стоим с Украиной, пока победа не будет одержана, и мы стоим с НАТО, – сообщила Пелоси журналистам в Жешуве, после визита в Украину.

Пелоси рассказала, что во время визита, который длился чуть более трех часов, они с Зеленским обсуждали гуманитарную и финансовую помощь.

Она отметила, что для нее большая честь встретиться с Зеленским и передать ему послание единства от Конгресса США и послания благодарности.