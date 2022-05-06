Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц не откажутся от поддержания территориальной целостности Украины, несмотря на попытки России оккупировать части украинских территорий.

Об этом говорится в канцелярии немецкого канцлера по итогам разговора с американским лидером.

В центре внимания разговора Байдена и Шольца была продолжающаяся агрессивная война России против Украины.

Отмечается, что помимо военной ситуации в Украине стороны также обсудили уровень поддержки Киева.

— Они согласились, что Украина должна продолжать получать существенную и постоянную поддержку в осуществлении своего законного права на самооборону, — говорится в сообщении.

Канцлер ФРГ и президент США настоятельно потребовали от России немедленно прекратить боевые действия в Украине: вывести свои войска и тем самым восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины.

— Канцлер Германии и американский президент подчеркнули, что они не признают никаких шагов, противоречащих территориальному суверенитету и целостности Украины, и что они не имеют легитимности, — говорится в сообщении.

Оба лидера решительно осудили недавние заявления российского руководства, направленные на дискредитацию демократически легитимного украинского руководства.

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Напомним, накануне президент Владимир Зеленский обсудил со своим коллегой из Германии Франк-Вальтером Штайнмайером актуальную ситуацию в Украине, предложив ему посетить нашу страну. Ранее канцлер Шольц отказывался от приезда в Украину именно из-за небольшого скандала между украинским и немецким президентами.

Источник: Die Bundesregierung