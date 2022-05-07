Соединенные Штаты Америки выделяют Украине дополнительную военную помощь на сумму до $150 млн. В пакет вошли артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны США, эта дополнительная помощь должна удовлетворить критические потребности Украины во время боевых действий, поскольку войска РФ продолжают свое наступление на Донбассе.

В новый пакет помощи вошли:

• 155-мм артиллерийские снаряды (25 тыс.);

• противоартиллерийские радары AN/TPQ-36 (3 единицы);

• электронное оборудование для подавления помех;

Сейчас смотрят

• полевое оборудование и запчасти к технике.

В Пентагоне заверили, что США будут продолжать использовать имеющиеся инструменты, чтобы помочь Украине защищаться в полномасштабной войне с РФ.

По данным Пентагона, при президентстве Джо Байдене Вашингтон выделил Украине около $4,5 млрд военной помощи. Из них около $3,8 млрд было выделено с начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию нашего государства (т. е. с 24 февраля).

Речь идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin, ракетных комплексах Stinger, гаубицах, боеприпасах и разработанных под нужды Украины беспилотниках Phoenix Ghost.

В целом с 2014 года США выделили Украине более $6,5 млрд помощи.

– Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности для защиты, – подчеркивается в сообщении.

Стоит отметить, что о новом пакете военной помощи для Украины накануне объявил президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что помощь необходима, чтобы Украина смогла добиться успеха на следующем этапе войны.

Ожидается, что американский лидер в понедельник, 9 мая, подпишет закон о ленд-лизе для Украины. Этот документ позволит быстрее отправлять вооружение нашему государству благодаря устранению лишних бюрократических процедур. Вашингтон применяет процедуру ленд-лиза второй раз в истории (впервые это произошло во время Второй мировой войны).

В конце апреля Джо Байден также запросил у Конгресса США $33 млрд для Украины, $20 млрд из которых планируется направить на военную помощь.

Источник: Минобороны США

Фото: Department of Defense