Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 75 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>416 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 309 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Чехия заменила Россию в Совете ООН по правам человека

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Рада безпеки ООН

Чехия официально вошла в Совет ООН по правам человека после того, как Россию исключили из него из-за войны в Украине.

— Генеральная Ассамблея ООН избрала Чехию на место в Совете по правам человека, освобожденное Россией в апреле 2022 года. Чешская Республика будет сохранять за собой это место до 31 декабря 2023 года, — сказано в сообщении Совета ООН в социальных сетях.

В то же время в МИД Чехии отметили, что воспользуются этой возможностью для продвижения и защиты прав человека.

Отметим, что 7 апреля Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. Это является максимальным уровнем наказания в Совете по правам человека — исключить государство невозможно. Однако вследствие этого РФ была лишена всех процедурных прав, которые имеют члены Совета.

После этого Чехия подала заявку на место России в Совете ООН по правам человека. В МИД страны отмечали, что РФ должна нести ответственность за агрессию, человеческие страдания и разрушения в Украине, поэтому ее членство и было приостановлено.

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка