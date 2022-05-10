Чехия официально вошла в Совет ООН по правам человека после того, как Россию исключили из него из-за войны в Украине.

— Генеральная Ассамблея ООН избрала Чехию на место в Совете по правам человека, освобожденное Россией в апреле 2022 года. Чешская Республика будет сохранять за собой это место до 31 декабря 2023 года, — сказано в сообщении Совета ООН в социальных сетях.

???? The @UN General Assembly has elected #CzechRepublic to the seat on the Human Rights Council vacated by #Russia in April 2022. The Czech Republic retains the seat until 31 December 2023.@CzechUNNY @CzechMFA pic.twitter.com/KqMjyidPer — UN Human Rights Council (@UN_HRC) May 10, 2022

В то же время в МИД Чехии отметили, что воспользуются этой возможностью для продвижения и защиты прав человека.

Great news! Czechia has been elected to the @UN_HRC! On the Council, we will continue our work to promote and protect #HumanRights. — Czech MFA (@CzechMFA) May 10, 2022

Отметим, что 7 апреля Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. Это является максимальным уровнем наказания в Совете по правам человека — исключить государство невозможно. Однако вследствие этого РФ была лишена всех процедурных прав, которые имеют члены Совета.

После этого Чехия подала заявку на место России в Совете ООН по правам человека. В МИД страны отмечали, что РФ должна нести ответственность за агрессию, человеческие страдания и разрушения в Украине, поэтому ее членство и было приостановлено.