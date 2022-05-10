Минск направил подразделения ССО к границе с Украиной

Беларусь заявила о развертывании сил спецопераций на границе с Украиной. В оборонном ведомстве РБ заявили, что такое решение принято “в целях обеспечения безопасности Беларуси”.

Поводом для такого развертывания отмечено, что ВСУ якобы создали на этом направлении группу общей численностью до 20 тыс. человек.

Также в рамках проверки органов управления территориальной обороны Беларуси с 10 мая в Брестской и Гродненской областях планируется создать формирование территориальных войск в двух районах.

Для этого из запаса на военные сборы будет призвано около 430 человек. Личный состав территориальной обороны “приступит к выполнению задач охраны и обороны важных объектов” Кобринского и Лидского районов.

Белорусские активисты сообщили, что в направлении украинских границ из Минска двигаются установки Смерч и Точка-У.

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В то же время Беларусь массово стягивает войска не только к границам Украины, но и к границам Польши. Также идет расконсервация техники и призыв резервистов в военкоматы.

6 мая представитель Минобороны США Джон Кирби заявил, что Беларусь пока не выявляет признака того, чтобы воевать в Украине.

По его словам, сейчас в Беларуси проходят учения. Хотя эти же военные учения Кирби отказался комментировать.