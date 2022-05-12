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Президент и премьер Финляндии поддерживают безотлагательное представление заявки на вступление в НАТО

Марта Бондаренко, редактор ленты
Президент и премьер Финляндии поддерживают безотлагательное представление заявки на вступление в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба президента Финляндии.

По мнению президента и премьера, членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Поэтому Финляндия должна срочно подать заявку на членство в НАТО.

— Весной велась важная дискуссия о возможном членстве Финляндии в НАТО. Потребовалось время для формирования внутренней позиции как в парламенте, так и в обществе в целом. Потребовалось время для тесных международных контактов как с НАТО и ее странами-членами, так и со Швецией — говорится в совместном заявлении.

Также президент Саули Ниинисте и премьер Санна Марин надеются, что на национальном уровне будут предприняты все необходимые шаги для достижения этого решения как можно быстрее.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный Альянс тепло встретит Финляндию в НАТО.

— Это суверенное решение Финляндии, которое НАТО полностью уважает. Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло встретят в НАТО, и процесс вступления будет гладким и быстрым, — сказал Столтенберг.

По его словам, Финляндия — один из ближайших партнеров НАТО со зрелой демократией. Кроме того, страна является членом Европейского союза.

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Источник: сайт президента Финляндии, CNN

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Фото: Pixabay

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