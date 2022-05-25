Май, 25 в 13:55

Северная Корея запустила три баллистических ракеты в море у своего восточного побережья. О запуске сообщили военные Южной Кореи вскоре после того, как президент США Джо Байден завершил визит в Азию.

По информации информагентства Yonhap, военные Южной Кореи через несколько часов после запуска обнаружили признаки того, что КНДР провела эксперимент с детонационным устройством, готовясь к возможному ядерному испытанию.

Заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Те Хе сказал, что к запуску ракет в среду, похоже, были привлечены недавно разработанные межконтинентальные баллистические ракеты Hwasong-17.

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Официальные лица США и Южной Кореи недавно предупреждали, что Северная Корея может провести ракетное или ядерное испытание или оба во время или вскоре после пятидневного визита Байдена в регион.

— Соединенные Штаты осуждают многократные запуски баллистических ракет КНДР. Мы призываем КНДР воздерживаться от дальнейших провокаций и вести длительный и предметный диалог, — заявил представитель Госдепа США.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что ракеты были выпущены из района Сунан, столицы Пхеньяна. Они отметили, что одна из них, считающаяся межконтинентальной баллистической ракетой, пролетела 360 км на максимальной высоте 539 км.

Японские чиновники заявили, что ракеты, похоже, упали за пределы исключительной экономической зоны страны, добавив, что сообщений о повреждениях кораблей или самолетов не поступало.

В конце марта КНДР уже испытывала запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17, преодолевшей самый большой путь по сравнению с предыдущими МБР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском межконтинентальной баллистической ракеты нового типа, чтобы усилить возможное ядерное сдерживание.