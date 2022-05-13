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Факты / Украина / Политика

Зеленский не исключает атаки РФ с Приднестровья: Это вызов, но большой угрозы нет

Юлия Соколова, редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский не исключает, что российские войска могут атаковать Украину с территории непризнанного Приднестровья (оккупированного региона Молдовы).

Об этом глава государства заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1. Зеленский напомнил, что Приднестровье полностью контролирует страна-агрессор Россия.

– Из Приднестровья может быть атака. Мы понимаем, что там 100% людей контролирует РФ. Военные там – как местные, так и россияне. А у местных уже давно есть паспорта — и незаконные приднестровские, и российские, и молдавские… Честно говоря, там нет никакой цивилизации и хаос, — рассказал президент.

Зеленский также озвучил данные, что военная группировка в Приднестровье может составлять до 15 тыс. человек. В то же время, по словам президента, она не слишком боеспособна: воевать могут около 3 тыс. человек.

К тому же у непризнанного Приднестровья нет общей границы с РФ, а потому Москва может перебрасывать туда военных только самолетами (речь идет о высадке десанта).

В связи с этим Зеленский отметил, что хотя ситуация в Приднестровье и является вызовом для Украины, однако значительной угрозы не представляет.

– Эта часть группировки, если они пойдут, мы их не слишком боимся. Потому что там из этих 15 тыс. умеют воевать несколько, до 3 тыс. человек, насколько мы знаем. Я думаю, это может быть вызовом, но мы не видим там слишком большой угрозы, – заявил президент.

Зеленский также подчеркнул, что Украина может победить в полномасштабной войне с Россией, если будет не бороться в одиночку, а ощущать постоянную поддержку мирового сообщества.

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– Их армия (армия РФ. – Ред.) в четыре раза больше, а их государство в 28 раз больше. А мы в десять раз сильнее как люди, потому что мы на своей земле… Я считаю, что если мир объединен вокруг нас и мы делаем все для этого.., то можно победить, когда мы боремся за правду, и боремся не в одиночестве. Надо нас поддерживать постоянно, и тогда победа будет за нами, – объяснил президент.

Недавно в украинской разведке сообщали, что РФ искусственно нагнетает ситуацию в непризнанном Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины. Так, более половины всех находящихся там на хранении боеприпасов исчерпали свой срок годности.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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