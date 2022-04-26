Страна-агрессор Россия устраивает провокации на территории непризнанного Приднестровья, преследуя три цели.

О причинах провокаций РФ проинформировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Первая причина, по данным СНБО, состоит в попытках Кремля открыть дополнительный фронт в Одесской области. При этом Приднестровье по примеру Беларуси может поддержать РФ без вступления в активную фазу военных действий.

– Провокации РФ в Приднестровье совершены ФСБ РФ с целью открытия дополнительного фронта в Одесской области. Такая ситуация заставит Вооруженные силы Украины перетащить силы в этом направлении, ослабив их в Николаевской области. Приднестровье двинется по белорусскому сценарию – поддержка РФ без вступления в активную фазу войны, — отмечается в сообщении.

Вторая причина провокаций состоит в попытке Москвы оправдать свои действия на территории Украины.

– Скинув обстрелы в Тирасполе на ВСУ, Россия, “спасая своих”, оправдывает вторжение в Украину и смерти тысяч своих солдат, — подчеркивается в сообщении.

Еще одной причиной провокаций в СНБО назвали отвлечение внимания от города Мариуполь, где обнаружили очередные братские могилы. В этих могилах российские захватчики закапывают тела погибших мирных жителей города.

Таким образом РФ пытается “замести следы” своих военных преступлений на территории Украины и геноцида украинцев.

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Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, в свою очередь, проинформировала, что на территории непризнанного Приднестровья под руководством войск РФ действует так называемый “Армейский корпус-3” (своеобразный аналог террористических формирований “Л/ДНР”, действующих на оккупированных территориях украинского Донбасса).

Омбудсмен со ссылкой на данные партнерских правозащитных организаций рассказала, что еще до начала полномасштабной войны в Украине группировки боевиков Приднестровья провели обновление резервного состава.

А когда 25 и 26 апреля прогремели взрывы в помещении “министерства госбезопасности” в Тирасполе и у телебашен в населенном пункте Маяк, первыми на месте этих инцидентов были замечены именно представители “Армейского корпуса-3”. Как отметила Денисова, это свидетельствует о контроле ими улиц и объектов критической инфраструктуры на территории непризнанного Приднестровья.

Омбудсмен подчеркнула, что посредством взрывов в Приднестровье российские захватчики пытаются привлечь свои оккупационные войска в Молдове к войне против Украины, а также мобилизовать местное население для атак на город Одесса.

По словам Денисовой, правозащитники отмечают активность военкоматов в Приднестровье, которые проводят проверку лиц призывного возраста.

– В СМИ распространяются сообщения о намерениях Украины “нанести удар” по территории Приднестровья с целью провокации паники среди местного населения. Подобный сценарий применялся врагом с эвакуацией людей с ОРДЛО за неделю до вторжения на территорию Украины. Противостоять этой лжи сложно, поскольку на территории непризнанного Приднестровья отсутствуют оппозиционные каналы. Граждане непризнанной “республики” смотрят преимущественно пророссийское телевидение, — рассказала Денисова.

Она отметила, что действия РФ в Приднестровье являются преступлением агрессии и нарушением Устава ООН.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, Людмила Денисова