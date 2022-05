В пятницу, 27 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Одной из ключевых тем были поставки нашему государству тяжелого вооружения.

О подробностях разговора Кулеба проинформировал в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что Украина получит еще больше вооружения от США.

Еще одной темой переговоров было блокирование украинского экспорта страной-агрессором РФ.

Spoke with @SecBlinken. I value his personal efforts to ensure a sustained U.S. and global support for Ukraine. Heavy weapons on top of our agenda, and more are coming our way. Ukraine and the U.S. work hand in hand to deliver our food exports despite Russia’s reckless blockade.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 27, 2022