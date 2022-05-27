Май, 27 в 19:49

В пятницу, 27 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Одной из ключевых тем были поставки нашему государству тяжелого вооружения.

О подробностях разговора Кулеба проинформировал в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что Украина получит еще больше вооружения от США.

Еще одной темой переговоров было блокирование украинского экспорта страной-агрессором РФ.

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– Поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Я ценю его личные усилия по обеспечению устойчивой поддержки Украины со стороны США и всего мира. Тяжелое вооружение на первом месте в нашей повестке дня, и еще больше на пути к нам. Украина и США работают бок о бок, чтобы доставить наш продовольственный экспорт, несмотря на безрассудную российскую блокаду, — подчеркнул Кулеба.

Spoke with @SecBlinken. I value his personal efforts to ensure a sustained U.S. and global support for Ukraine. Heavy weapons on top of our agenda, and more are coming our way. Ukraine and the U.S. work hand in hand to deliver our food exports despite Russia’s reckless blockade. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 27, 2022

В Госдепартаменте США подтвердили, что темами сегодняшних переговоров была военная помощь для Украины и продовольственный кризис.

– Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить дальнейшую помощь США в сфере безопасности, поскольку Украина защищает свой суверенитет и территориальную целостность перед жестокой и неспровоцированной войной РФ, — говорится в сообщении.

Собеседники также поделились обновленной информацией об усилиях по урегулированию продовольственного кризиса, провоцируемого Кремлем. В Госдепе отметили, что Москва продолжает использовать продовольствие как оружие.

Блинкен заверил, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры продолжат тесно координировать свою деятельность для поддержки Украины и преодоления глобальных последствий развязанной Кремлем войны.

Как известно, Белый дом утвердил для Украины программу ленд-лиза, которая позволит поставлять оружие быстрее и без бюрократических процедур.

Кроме того, США утвердили выделение почти $40 млрд финансовой помощи Украине, значительная часть которой пойдет на вооружение. По информации западных СМИ, этот пакет помощи предполагает передачу Украине современных американских систем противовоздушной обороны Patriot.

В то же время, Киев призывает предоставить нашему государству современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности. По данным американских СМИ, Вашингтон планирует одобрить поставки таких систем.

Источник: Дмитрий Кулеба, Госдепартамент США