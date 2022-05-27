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Факты / Украина / Политика

Еще больше тяжелого оружия на пути в Украину: Кулеба провел переговоры с Блинкеном

Юлия Соколова, редактор ленты
кулеба блінкен
Фото: УНИАН

В пятницу, 27 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Одной из ключевых тем были поставки нашему государству тяжелого вооружения.

О подробностях разговора Кулеба проинформировал в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что Украина получит еще больше вооружения от США.

Еще одной темой переговоров было блокирование украинского экспорта страной-агрессором РФ.

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– Поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Я ценю его личные усилия по обеспечению устойчивой поддержки Украины со стороны США и всего мира. Тяжелое вооружение на первом месте в нашей повестке дня, и еще больше на пути к нам. Украина и США работают бок о бок, чтобы доставить наш продовольственный экспорт, несмотря на безрассудную российскую блокаду, — подчеркнул Кулеба.

В Госдепартаменте США подтвердили, что темами сегодняшних переговоров была военная помощь для Украины и продовольственный кризис.

– Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить дальнейшую помощь США в сфере безопасности, поскольку Украина защищает свой суверенитет и территориальную целостность перед жестокой и неспровоцированной войной РФ, — говорится в сообщении.

Собеседники также поделились обновленной информацией об усилиях по урегулированию продовольственного кризиса, провоцируемого Кремлем. В Госдепе отметили, что Москва продолжает использовать продовольствие как оружие.

Блинкен заверил, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры продолжат тесно координировать свою деятельность для поддержки Украины и преодоления глобальных последствий развязанной Кремлем войны.

Как известно, Белый дом утвердил для Украины программу ленд-лиза, которая позволит поставлять оружие быстрее и без бюрократических процедур.

Кроме того, США утвердили выделение почти $40 млрд финансовой помощи Украине, значительная часть которой пойдет на вооружение. По информации западных СМИ, этот пакет помощи предполагает передачу Украине современных американских систем противовоздушной обороны Patriot.

В то же время, Киев призывает предоставить нашему государству современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности. По данным американских СМИ, Вашингтон планирует одобрить поставки таких систем.

Источник: Дмитрий Кулеба, Госдепартамент США

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