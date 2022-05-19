Май, 19 в 19:27

Вашингтон не спешит предоставлять Украине американские реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия, в которых Киев нуждается для получения преимущества над российскими войсками на Донбассе. Причиной этого могут быть опасения США, что Кремль расценит предоставление РСЗО как эскалацию.

Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на информированные источники. В материале говорится, что в Украине разочарованы такой позицией администрации Джо Байдена.

Речь идет, в частности, о таких современных американских РСЗО, как M142 HIMARS, дальность стрельбы которых достигает 300 км, и M270 MLRS.

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По информации издания, в течение нескольких месяцев Киев просил Вашингтон предоставить этот тип вооружения. По мнению украинского руководства, новые, более точные и мощные американские системы помогут получить преимущество над войсками РФ в артиллерийских боях и сдержать их продвижение на Донбассе.

Во время недавнего выступления на саммите лидеров стран Большой семерки (G7) президент Украины Владимир Зеленский прямо призвал их предоставить ракетные системы залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS, а также другие вооружения, о которых просил Киев.

Но пока что США без лишней огласки передали Украине менее эффективные РСЗО советского производства, попросив помочь в этом союзников, которые имели их на вооружении.

По информации издания, Вашингтон не предоставляет новые РСЗО из-за опасений, что украинская сторона может применить их для нанесения ударов по территории России, что может спровоцировать резкую эскалацию войны.

Кроме того, в Белом доме считают, что Кремль будет воспринимать как эскалацию сам факт предоставления Украине современных американских РСЗО, обладающих большой дальностью действия и разрушительной силой, что превосходит российскую тяжелую артиллерию.

По словам источников, в администрации Байдена предполагают, что если Украина получит такое дальнобойное оружие, это может подтолкнуть Кремль к применению химического или другого оружия массового поражения.

Один из собеседников издания проинформировал, что во время встречи министров обороны 40 стран мира на авиабазе Рамштайн в Германии предоставление Украине новых РСЗО якобы сдвинулось с места, но затем процесс снова затормозился.

Источник в администрации Джо Байдена проинформировал, что Украина и США продолжают активно обсуждать этот вопрос. Однако не все запросы Киева по поводу оружия могут быстро воплощаться в реальность.

– Мы должны принимать решения исходя из того, какие системы вооружений обеспечат наибольшую отдачу, – объяснил в комментарии Politico сотрудник Белого дома на условиях анонимности.

Так, Белый дом решил в первую очередь передать 90 гаубиц M777 и боеприпасы к ним, учитывая, что их за те же деньги можно предоставить гораздо больше, чем РСЗО.

Украинская армия уже применяет эти гаубицы в бою – во время контрнаступлений на Востоке Украины. В то же время, как отмечает издание, новейшие РСЗО значительно укрепили бы огневую мощь Вооруженных сил Украины во время артиллерийских боев.

Официальный Киев настаивает, что чем дольше Запад колеблется по поводу отправки всего необходимого оружия, тем ужаснее будут последствия для мирного населения Украины.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ США уже предоставили Украине военную помощь на сумму $3,8 млрд.

Вашингтон также утвердил для Украины программу ленд-лиза, которая позволит поставлять оружие быстро и без лишних бюрократических процедур.

Ожидается, что в четверг, 19 мая, Сенат США одобрит выделение для нашего государства дополнительных $40 млрд помощи.