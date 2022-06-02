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Факты / Мир / Мировые новости

Украина ни при каких обстоятельствах не должна проиграть войну — Бербок

Марта Бондаренко, редактор ленты
Анналена Бербок та Ірина Венедіктова в Бучі 10 травня 2022

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок решительно заявила, что хочет, чтобы Украина выиграла войну против России.

Об этом она сказала в эфире немецкого телеканала ZDF.

Так, Бербок согласилась с недавним выссказыванием канцлера Олафа Шольца о том, что Россия не должна выиграть войну.

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— Конечно, Россия должна не выиграть эту войну, а стратегически ее проиграть. Россия нарушает международное право. Они хотят разрушить мир в Украине. Поэтому Украина ни при каких обстоятельствах не должна проиграть, а значит — Украина должна победить, — сказала Анналена Бербок.

А еще глава МИД Германии призвала к расследованию военных преступлений российской армии на территории Украины.

Бербок рассказала о своем пребывании в Буче Киевской области и показала фотографию 16-летнего подростка, указав, что его российские военные преднамеренно убили выстрелом в грудь.

— Все эти военные преступления означают, что дети, люди больше никогда не будут жить. Мы не забудем ни одной жертвы, — сказала Бербок.

В настоящее время Германия отправляет в уголовный суд восемь своих представителей.

Ранее глава МИД Германии заявила, что поставка Украине систем ПВО Iris-T может занять месяцы. Канцлер Шольц объявил о поставке систем ПВО Iris-T в Украину во время дебатов в Бундестаге.

Фото: Алексей Кулеба

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