Июнь, 02 в 13:15

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок решительно заявила, что хочет, чтобы Украина выиграла войну против России.

Об этом она сказала в эфире немецкого телеканала ZDF.

Так, Бербок согласилась с недавним выссказыванием канцлера Олафа Шольца о том, что Россия не должна выиграть войну.

Сейчас смотрят

— Конечно, Россия должна не выиграть эту войну, а стратегически ее проиграть. Россия нарушает международное право. Они хотят разрушить мир в Украине. Поэтому Украина ни при каких обстоятельствах не должна проиграть, а значит — Украина должна победить, — сказала Анналена Бербок.

А еще глава МИД Германии призвала к расследованию военных преступлений российской армии на территории Украины.

Бербок рассказала о своем пребывании в Буче Киевской области и показала фотографию 16-летнего подростка, указав, что его российские военные преднамеренно убили выстрелом в грудь.

— Все эти военные преступления означают, что дети, люди больше никогда не будут жить. Мы не забудем ни одной жертвы, — сказала Бербок.

В настоящее время Германия отправляет в уголовный суд восемь своих представителей.

Ранее глава МИД Германии заявила, что поставка Украине систем ПВО Iris-T может занять месяцы. Канцлер Шольц объявил о поставке систем ПВО Iris-T в Украину во время дебатов в Бундестаге.

Фото: Алексей Кулеба