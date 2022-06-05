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У ЕС готов план отказа от российского газа – еврокомиссар Бретон

Валентина Летяк, редактор ленты
транзит газу
Фото: Depositphotos

Евросоюз завершил подготовку плана, который позволит европейским странам полностью отказаться от российского газа, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретон.

Что именно предусмотрено планом, рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак:

– Он будет включать 50 млрд кубометров импорта сжиженного природного газа из США или Катара, а также дополнительные 10 млрд, которые будут поступать через трубопроводы.

По его словам, еще одна важная составляющая плана – переход на зеленую энергетику.

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3 июня Совет ЕС ввел шестой пакет экономических и персональных санкций против России. В него вошло нефтяное эмбарго, отключение еще нескольких банков от платежной системы SWIF, приостановление вещания еще трех российских государственных телеканалов.

При этом Европейский Союз уже работает над седьмым пакетом санкций против РФ, подтвержили в МИД Польши. В частности, они могут коснуться поставок газа, который Россия еще может продать.

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