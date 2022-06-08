Дуда начал тур по странам ЕС, чтобы убедить предоставить Украине статус кандидата

Июнь, 08 в 18:17

Президент Польши Анджей Дуда в среду, 8 июня, начал серию визитов в Южную Европу, чтобы убедить эти страны в поддержке более быстрого предоставления Украине кандидата в членство в ЕС. Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

Визит Дуды планировался вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, но она не сможет поехать из-за положительного теста на коронавирус.

Сначала Дуда посетит Португалию и Италию. В среду и четверг запланированы встречи с президентом и премьер-министром Португалии и президентом Италии в Браге, Лиссабоне и Риме. Помимо обсуждения перспектив членства Украины в ЕС, Дуда планирует обсудить в Португалии и Италии вывоз продовольствия из Украины.

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– Мы поговорим о том, как создать международное давление, чтобы это (вывоз зерна, — Ред.) удалось, и как преодолеть эту огромную проблему. Мы также поговорим о статусе кандидата Украины в ЕС, – сказал он.

Затем президент Польши отправится в Бухарест, где в пятницу состоится саммит Бухарестской девятки, восточного фланга НАТО.

Глава Бюро международной политики президента Якуб Кумоч подчеркнул, что визит является частью кампании в поддержку Украины, которую объявили президенты Польши и Словакии во время недавней встречи в Братиславе.

– Наши страны при поддержке Эстонии, Литвы и Латвии будут убеждать предоставить Украине статус кандидата, – заявил он.

Глава президентского кабинета Павел Шрот отметил, что “Украине нужен ЕС, а ЕС нужна Украина, это союз, который будет выгоден обеим сторонам”.

В конце мая Анджей Дуда заявил, что Польша готова стать официально гарантом безопасности Украины. По его словам, государство обязано это сделать как страна-сосед.

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Источник: Канцелярия президента Польши