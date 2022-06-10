Пекин, “не колеблясь, начнет войну”: Китай предупредил США о войне за Тайвань

Июнь, 10 в 20:49

Пекин, “не колеблясь, начнет войну”, если Тайвань провозгласит независимость. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Китая Уэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Остином Ллойдом в Сингапуре.

Фэнхэ заявил, что “Тайвань — китайский”, и добавил, что “использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не будет успешным”.

— Если кто-то решится отделить Тайвань от Китая, китайская армия точно не заставит себя ждать, чтобы начать войну независимо от цены, — процитировал Фэнхэ спикер Министерства обороны КНР У Цянь.

Китайский министр пообещал, что Пекин “разнесет вдребезги любой сговор о независимости Тайваня” и решительно “будет поддерживать объединение родины”.

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По данным Министерства обороны США, Остин “подтвердил важность мира и стабильности через Тайваньский пролив”, а также призвал Китай воздержаться от “дальнейших дестабилизационных действий”.

Армия Китая последние три года активно наращивает военную мощь вблизи Тайваня. С 2020 года официальная риторика Пекина допускает “воссоединение” с Тайванем вследствие вооруженного вторжения.

Во время визита в Японию в мае 2022 года президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон будет защищать Тайвань военными методами, если на него нападет Китай.