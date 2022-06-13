Июнь, 12 в 23:49

Канцлер Германии Олаф Шольц признал ошибки в решении проблемы энергопоставок из России.

Как он заявил во время экономического форума в Бад-Зарове, Германия должна стать независимой от импорта энергоносителей из РФ как можно быстрее.

— Мы слишком долго и слишком однобоко полагались на поставки энергоресурсов из России… Старая формула о том, что Россия является надежным экономическим партнером даже в кризисных ситуациях, больше неприменима,— сказал канцлер ФРГ.

По его мнению, энергетическая независимость ФРГ от России должна наступить “как можно быстрее, но и настолько безопасно, насколько это необходимо”.

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Немецкий канцлер пообещал поддержать немцев, ощутивших последствия санкций против РФ.

— Нефтяное эмбарго не должно приводить к огромным региональным различиям в ценах на заправках. Для меня это вопрос солидарности, — сказал канцлер Шольц.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель во время первого интервью с момента отставки заявила, что не винит себя в том, что Россия начала полномасштабную войну против Украины. Она также отказалась извиняться за то, что в 2008 году отказала Украине в предоставлении плана действий по членству в НАТО.

Впоследствии пользователи социальных сетей возмутились из-за заявлений бывшего немецкого канцлера.

Источник: Welt