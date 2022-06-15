Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Литва передаст Украине дополнительные боеприпасы для Bayraktar

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
безпілотник Bayraktar TB2

Литва договорилась с компанией-производителем беспилотников Bayraktar о получении дополнительных боеприпасов к дрону, который будет передаваться Украине.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.

– Договорились о вооружении литовско-украинского беспилотника Bayraktar Vanagas. Боеприпасы поступят вовремя! Также благодарим компании за дополнительно предоставленные боеприпасы, – отметил он.

В то же время политик не уточнил, о каком количестве боеприпасов идет речь.

Сейчас смотрят

На фото, которое показал Анусаускас, изображен боеприпас MAM-L. Он весит 22 кг, из которых 10 кг приходится на боевую часть. Примерная стоимость MAM-L составляет от 60 до $100 тыс.

Напомним, литовский телеведущий Андрюс Тапинас 25 мая объявил о сборе средств на Bayraktar в Украине. За первые сутки удалось собрать более €2 млн, через трое суток сбор полностью закрыли – на счета поступили необходимые €5 млн.

Деньги передали Минобороны Литвы, представители которого полетели в Турцию для заключения соглашения о покупке беспилотника. Но турецкая компания-производитель Bayraktar, узнав о сборе средств, заявила, что бесплатно передаст Литве беспилотник для Украины. Поэтому на собранные средства закупят необходимые боеприпасы для Bayraktar.

Кроме того, в Литве закупили 110 антидроновых ружей EDM4S, которые передадут украинским военным. Общая стоимость винтовок составляет €1,5 млн.

Источник: Арвидас Анусаускас

Фото: Минобороны

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка