Литва передаст Украине дополнительные боеприпасы для Bayraktar
Литва договорилась с компанией-производителем беспилотников Bayraktar о получении дополнительных боеприпасов к дрону, который будет передаваться Украине.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.
– Договорились о вооружении литовско-украинского беспилотника Bayraktar Vanagas. Боеприпасы поступят вовремя! Также благодарим компании за дополнительно предоставленные боеприпасы, – отметил он.
В то же время политик не уточнил, о каком количестве боеприпасов идет речь.
We agreed on the armament of the ???????????????? Bayraktar “Vanagas”. ✅ Ammunition will be delivered on time! We also thank the company for the additionally donated in ammunition. pic.twitter.com/jfQ476Nx8W
— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 14, 2022
На фото, которое показал Анусаускас, изображен боеприпас MAM-L. Он весит 22 кг, из которых 10 кг приходится на боевую часть. Примерная стоимость MAM-L составляет от 60 до $100 тыс.
Напомним, литовский телеведущий Андрюс Тапинас 25 мая объявил о сборе средств на Bayraktar в Украине. За первые сутки удалось собрать более €2 млн, через трое суток сбор полностью закрыли – на счета поступили необходимые €5 млн.
Деньги передали Минобороны Литвы, представители которого полетели в Турцию для заключения соглашения о покупке беспилотника. Но турецкая компания-производитель Bayraktar, узнав о сборе средств, заявила, что бесплатно передаст Литве беспилотник для Украины. Поэтому на собранные средства закупят необходимые боеприпасы для Bayraktar.
Кроме того, в Литве закупили 110 антидроновых ружей EDM4S, которые передадут украинским военным. Общая стоимость винтовок составляет €1,5 млн.
Источник: Арвидас Анусаускас
Фото: Минобороны