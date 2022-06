Литва договорилась с компанией-производителем беспилотников Bayraktar о получении дополнительных боеприпасов к дрону, который будет передаваться Украине.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.

В то же время политик не уточнил, о каком количестве боеприпасов идет речь.

We agreed on the armament of the ???????????????? Bayraktar “Vanagas”. ✅ Ammunition will be delivered on time! We also thank the company for the additionally donated in ammunition. pic.twitter.com/jfQ476Nx8W

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 14, 2022